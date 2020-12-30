Yeni uygulama bugün başladı! Havalimanlarında da PCR test zorunluluğu uygulamaya alındı

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması, Türkiye'deki tüm hudut kapılarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da başlatıldı.

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını gösterdi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:

"Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00.00 itibarıyla, Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır."

Test sonucunu göstermeyenler uçuşa alınmayacak

Transit yolcuların PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekiyor.

Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcular, uçuşa kabul edilmeyecek.