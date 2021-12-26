Yeni yıla evde girecekler yılbaşı sepetlerine yoğun ilgi gösteriyor

Yılbaşı için vatandaşlar planlar ve etkinlikleri araştırıyorlar. Hem güzel bir hediye olan yılbaşı sepetleri aynı zamanda evde kutlama yapacaklar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Yılbaşı sepetleri ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

Yılbaşına Kısa bir zaman kalırken vatandaşlar bu özel günün vazgeçilmezlerinden olan, yılbaşı sepetlerini hazırlamaya başladılar.

4 kişilik bir aileyseniz ve yılbaşını evde geçirecekseniz bu yıl yılbaşı sepeti bakalım kaç liraya mal oluyor.