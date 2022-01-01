Yeni yılda uygulanacak vergi, ceza ve harçlar

Yeni yıla girerken daha önce ilan edilen ve 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 olmuştu. Ancak, otomotiv sektöründeki sorunlar düşünülerek, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 36,20'den yüzde 25'e düşürülmüştü.

Yeni yıla girdiğimiz bugün itibari ile tüm vergi ve cezalar yüzde 36,20, MTV ise yüzde 25 üzerinden zam gördü.

Daha önce de hesapladığımız bu rakamlara hep birlikte bir göz atıp, tekrar hatırlayalım:

MTV ZAMMI YÜZDE 25 OLACAK

MTV’ye uygulanacak yüzde 25 zamla birlikte; otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV’si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.

Motosikletlerde 1-3 yaş aralığındakilerin MTV’si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1.500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lira olacak.

DİĞER VERGİ VE CEZALARIN ARTIŞ ORANI İSE YÜZDE 36,20 OLARAK UYGULANACAK

2022'de diğer vergi ceza ve harçlara uygulanacak yüzde 36,20 derleme oranı ile birlikte 6 aylık pasaport için 309 lira, B sınıfı ehliyet için 1.116 lira harç ödenecek; yurt dışından telefon getirmenin bedeli 2 bin 772 liraya çıkacak.

GELİR VERGİSİ ZAMLARI

32.000 liraya kadar yüzde 15

70.000 liranın 32.000 lirası için 4.800 lira, fazlası yüzde 20

170.000 liranın 70.000 lirası için 12.400 lira, fazlası yüzde 27

880.000 liranın 170.000 lirası için 39.400 lira, fazlası yüzde 35

880.000 liradan fazlasının 880.000 lirası için 287.900 lira, fazlası yüzde 40

EMLAK VERGİSİ ZAMLARI

2022 yılında emlak vergi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre;

Bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar “değerli konut vergisine” tabi olacak.

Alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların vergi tutarı, 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.

9 bin 261 lira fazlası için ise binde 6’lık oran belirlendi.

PASAPORT ÜCRETLERİ ZAMLARI

Süresi 6 ay olanlar için 309 lira, 1 yıl olanlar için 452 lira, 2 yıl olanlar için 738 lira, 3 yıl olanlar için 1.049 lira ve 3 yıldan fazla süreli 1.478 lira ödeyecek.

EHLİYET HARCI ZAMLARI

2021’de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 370 liraya yükseldi.

TRAFİK CEZALARI ZAMLARI

Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 lira

Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 lira

Engelli parkını işgal edenler: 392 lira

Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 lira

Korsan taksi tercih eden: 607 lira

Geçersiz ehliyetle araç kullanan: 739 lira

Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 lira

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 826 lira

Yayaya öncelik vermeyenler: 860 T lira

Kış lastiğine uymayanlar: 1.137 lira

Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1.823 lira

Korsan yolcu taşıyan: 1.823-9.125 lira

2. defa alkollü yakalanan: 3.091 lira

Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3.091 lira

Ehliyetsiz araç kullanan: 3.674 lira

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9.125 lira

Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9.410 lira

Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 lira

MAHKEME HARÇLARI YÜKSELDİ

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.