“Yerel basını daima destekleyeceğiz”

Türkiye Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TV-SEN) Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, Başkan Vekili Özgür Fetih Demirdaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

TV-Sen Üyeleri, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı Ankara’daki makamında ziyaret etti. TV-Sen üyelerinin ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden Yıldırım, medyanın önemine dikkat çekerek, daima yerel basını desteleyeceklerini söyledi. Yıldırım’a gösterdiği ilgi için teşekkür eden TV-Sen Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya ise, sektörün sorunlarını ileterek, desteklerini beklediğini söyleyerek sözlerini şöyle devam etti: “Son Başbakanımız, 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım Beyefendiyi TV-SEN Yönetimi olarak ziyaret ettik. Sektörümüzün sorunlarına ilgilisi ve samimi misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz.”.