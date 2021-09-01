Yerel televizyonlar uydu müjdesi geliyor…

Radyo Televizyon Üst Kurulu, uydu yayını yapan kanalların gelirlerine göre ücretlendirilmesine ilişkin teklifini TÜRKSAT Yönetimine sundu. Daha önceki uygulamaya göre ulusal televizyon kanalları da yerel televizyon kanalları da aynı uydu ücretini ödüyorlardı. Bu yeni teklife göre televizyon kanalları RTÜK’e beyan ettikleri reklam gelirlerine göre uydu ücretlerini ödeyecekler. TÜRKSAT Yönetiminin de bu konuya sıcak baktığı ve yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu karara bağlayacakları belirtiliyor.

RTÜK’E Teşekkür ediyoruz….

Yerel televizyonların sorunlarının çözümü noktasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey her daim yapıcı olmuştur. Yerel kanalların pandemi döneminde ekonomik olarak zorlandığını belirten AYD Başkanı Burhan :” Bu süreçte Sn. Şahin her daim yanımızda olmuştur. RTÜK reklam paylarının ödenmesi noktasında kolaylık göstermiştir. O nedenle başkana ve RTÜK üyelerine teşekkür ederiz “ diye konuştu.

Hamza Dağ yerel medyanın yanındaydı…

Yerel medyanın sınırlı ekonomi imkanlar içerisinde yayın yaptığını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ücretlendirmedeki eşitsizliğin çözümü noktasında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın çok büyük bir emeğinin olduğunu belirtti. Burhan “ Hamza Bey göreve gelir gelmez ilk olarak yerel medyanın sorunlarının çözümü noktasında adım attı. Yerel medyanın demokrasimiz ve kültürümüz açısından önemli olduğunu her daim söyleyen Sn. Dağ’a bu duyarlı yaklaşımı nedeniyle teşekkür ederiz.

Hamza Dağ’ın hem RTÜK Başkanı hemde Türksat Genel Müdürü ile görüşerek sorunun çözümü noktasında mesafe kat ettiğini belirten Burhan, bu sorun çözülürse Anadolu medyası rahat bir nefes alacaktır. Kangren haline dönmüş bu sorun gündemden düşecek . “ diye konuştu.

Ulaştırma Bakanımız reklamlarla destek verdi….

AYD Başkanı Burhan “ :Pandemi sürecinde reklamların azalması nedeniyle ekonomik olarak zorlanan yerel medyaya zaman zaman Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu reklam desteği vermiştir. Bu reklamlar yerel medyanın elektrik faturası ödemesinde, su faturası ödemesinde, sigorta ödemesinde nefes olmuştur. O nedenle Bakanımız Adil Bey’e teşekkür ediyoruz. Diye konuştu.