Yerli lens solüsyonu üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılda yaklaşık 120 milyon dolarlık dış ticaret açığı verilen lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti.

Ankara'da yüksek teknoloji, inovasyon ve sterilizasyon uygulamaları yaptıkları tesislerinde yerli lens solüsyonu üreten ve bunları patentle koruma altına alan şirketi ziyaretinde Bakan Varank'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü Arife Polat Düzgün ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt eşlik etti.

"120 milyon dolar açık veriliyordu"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat'tan yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, daha sonra firmanın üretim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, firmanın ürettiği lens solüsyonlarıyla ilgili gerekli izin ve sertifikaları aldığını açıkladı.

Türkiye'de lens kullananların yerli ve milli bir ürüne kavuştuğunu söyleyen Varank, "Biz, Türkiye'de üretimle kalkınmanın gayreti içinde olan bir hükümetiz. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu firmamız da devletimizin farklı desteklerinden, teşviklerinden, özellikle KOSGEB'den katkı alarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bu ürünü üretmiş oldu" dedi.

"Sağlık ve kimya ürünlerine yönelik çağrıya çıkacağız"

Başlattıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da değinen Varank, önümüzdeki dönemde de hamle programı kapsamında firmalara Türkiye'de üretilmeyen ürün ve ilaçlarla ilgili projelerde destek vereceklerini duyurdu.

"Katma değeri yüksek ürünleri üretirsek kazanabiliriz”

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Polat da Jeomed'in ilk kurulduğu yıllarda sağlık ürünlerini ithal ettiklerini, daha sonra fason olarak ilaç firmalarına ürettirdikleri ürünleri de istedikleri kalitede bulmadıkları için kendi üretim tesislerini kurduklarını söyledi.

Polat, Türkiye'nin sağlık ürünlerinde büyük oranda açık verdiğine dikkati çekerek, "Yerli ürünlerimize güvenelim ve yerli firmalarımıza destek olalım. Yerli firmalar kazandıkça yatırım yapacağız, yeni fabrikalar açacağız, yeni makineler alacağız. Birçok işsizi istihdam ederek ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız. Katma değeri yüksek ürünleri üretirsek kazanabiliriz" dedi.