Yılanlar süt banyosuyla deri değiştiriyorlar
Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde deri değiştirme dönemi gelen yılanlara, bakıcıları tarafından süt banyosu yaptırılıyor. Yılanlar, süt banyosu ile nemlenen derilerini daha kolay değiştiriyorlar.
Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Sürüngen Evi’nde 35 farklı türden çok sayıda yılan bulunuyor.
Görevliler tarafından bakımları hassas şekilde yapılan yılanların, deri değiştirme dönemleri de yakından takip ediliyor.
Yılanlar süt dolu küvette banyo yapıyor
Sürüngen Evi sorumlusu Sedat Daşçı, agresifleşmeleri ve iştah kaybı ile deri değişim zamanının geldiğini anladıkları yılanları, süt dolu küvete alıyor. Vücutlarının nemlenmesi ile deri değişimlerini daha kolay yapabilen yılanlara, süt banyosunun ardından kremle masaj yapılıyor.
Birçok yılanın bu işlem sırasında deri değişimi, süt banyosu yapan görevli tarafından gerçekleştiriliyor.
Deri değiştirme döneminde yılanların sorunlar yaşadığını anlatan Sedat Daşçı, süt banyosu ile yılanların deri değiştirme işlemine yardımcı olduklarını ifade etti.
"Yılanlar deri değişiminde çok aşırı nem istiyor"
Daşçı, birçok yılanın deri değiştirme döneminde olduğunu, özellikle piton cinsi yılanların aşırı nemli ortamda bu işlemi gerçekleştirdiğini anlattı:
"Yılanların bakımında en büyük sıkıntıyı deri değişiminde yaşıyoruz. Yılanlar deri değişiminde çok aşırı nem istiyor. Yılanlar, derilerini kendileri değişemediği zaman müdahale ediyoruz. Hayvanları kabinlerinden çıkartıyoruz ve süt banyosu yaptırıyoruz. Yılanları süt banyosu yapıp, deri değişimlerini sağladıktan sonra yeniden kafeslerine alıyoruz."
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30