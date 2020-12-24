Yılbaşı gecesi otellerde eğlence yasak!
Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaklaşan yeni yıl öncesi bazı otel ve konaklama tesislerinde yemekli ve müzikli eğlence programı reklam ve afiş hazırlığı üzerine olağanüstü toplanarak yeni kararlar almıştı.
GÜNDEM 24.12.2020, 14:56 24.12.2020, 15:53
Kahramanmaraş’ta bulunan otellerde, eğlence ve parti tarzı etkinliklerin düzenlenmesinin çok az olduğunu belirten Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, ilimizde bütün otellerin güvenlik sertifikasının olduğunun altını çizdi.
Konuşmasının devamında Büyükdereli vatandaşları, apart ve villalarda olabilecek parti etkinliklerinin yapılmaması yönünde uyardı.
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