Yılbaşı gecesi otellerde eğlence yasak!

Kahramanmaraş’ta bulunan otellerde, eğlence ve parti tarzı etkinliklerin düzenlenmesinin çok az olduğunu belirten Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, ilimizde bütün otellerin güvenlik sertifikasının olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının devamında Büyükdereli vatandaşları, apart ve villalarda olabilecek parti etkinliklerinin yapılmaması yönünde uyardı.