Yılbaşından bu yana 1162 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, tüm terör örgütleri ile mücadele yurt içinde ve yurt dışında başarıyla devam ediyor.

1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre Pençe darbesi: 142 terörist etkisiz

23 Nisan’da başlayan ve Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarı ile devam ediyor.

Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi.

Maket uçak rampası imha edildi, 1 terörist etkisiz

Son zamanlarda yapılan maket uçak ve dron saldırıları ile ilgili her türlü tedbir de alınıyor. Bu kapsamda, 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edildi, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırda 52’si FETÖ 138 terörist yakalandı

Yılbaşından itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 869’u Mayıs ayında olmak üzere toplam 62 bin 296 kişi yakalandı. 11 bin 284’ü Mayıs ayında olmak üzere 135 bin 467 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 52’si FETÖ olmak üzere toplam 138 terörist yakalanmıştır.