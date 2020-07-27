Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Iğdır, Kars illerinde "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.170 personel, 86 operasyonel tim görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği ifade edildi.