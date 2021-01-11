Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. Aşı tedarik süreçleri gözden geçirilecek.

GÜNDEM 11.01.2021, 11:00 11.01.2021, 11:52
Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek.

Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.

Gündem koronavirüsle mücadele

Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Dış politika adımları ele alınacak

Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.

Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülecek.

#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #Terörle Mücadele #Dış politika
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