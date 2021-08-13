YÖK Sanal Fuarı'na üniversite adaylarından yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), COVID-19 salgını dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak üniversite adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumları tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 3-7 Ağustos'ta sanal fuar düzenledi.

Öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan ve yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021", geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekti.

Üniversite temsilcileriyle canlı sohbet imkanı

YÖK'ün koordinesinde, 181 yükseköğretim kurumunun katılımıyla düzenlenen sanal fuarda yükseköğretim kurumlarından temsilciler, canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüştü. Her üniversitenin birden fazla temsilcisinin bulunduğu stantları ziyaret eden öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek temsilcilerle canlı sohbet imkanı buldu.

"https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden erişilen sanal fuarda üniversite adaylarına yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere araştırma olanakları ve diğer imkanlar tanıtıldı.

En çok ziyaret edilen üniversiteler hangileri?

Sanal fuara ilişkin verilere göre, standı en çok ziyaret edilen 10 üniversite sırasıyla Ankara, Hacettepe, Marmara, Yıldız Teknik, Ege, Bursa Uludağ, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik üniversiteleri ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu.

"Adayların bilinçli tercih yapmasına büyük katkı sağlayacak"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sanal fuara üniversitelerin büyük oranda katılım sağladığını ve bütün üniversite yöneticilerinden fuara ilişkin çok olumlu görüşler aldıklarını söyledi.

Üniversite yetkililerinin fuar sayesinde dijital ortamda kurumlarını tanıtma fırsatı bulduğuna işaret eden Özvar, "Sanal fuarımız, 4 gün içinde 27 bin 288 kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 131 bin 327 kez ziyaret edildi. 501 bin 131 sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 100 bin 245 stant ziyareti yapıldı" bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Özvar, "Fuar, adayların bilinçli ve daha doğru bir program ile üniversite tercihi yapmasına büyük katkı sağlayacak" diyerek, "YÖK Atlas" gibi çok önemli ve faydalı bir tercih programını öğrenci, veli ve rehberlik uzmanlarının hizmetine sunduklarını, son yıllarda birçok üniversite adayının tercih aşamasında bu programdan büyük oranda yararlandığına dikkat çekti.