Yolcu midibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüs önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.
GÜNDEM 09.06.2022, 09:52 09.06.2022, 10:12
Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı.
Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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