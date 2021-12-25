Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 12 yaralı

Gaziantep'ten Çanakkale'ye giden yolcu otobüsü, şoför Kasım Çalışkan'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Bursa-Ankara kara yolu kenarındaki bariyere çarpıp tarlaya girdi.

33 yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralandı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.