Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı!

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, saat 05.50'de denize açılan Türk bayraklı balıkçı teknesi ile Yunanistan bayraklı bir tanker çarpıştı.

Balıkçı teknesinin alabora olması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ise 4 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana Valiliği yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.