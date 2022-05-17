Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görevli hudut birliklerinin son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Yapılan incelemede, şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.