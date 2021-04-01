Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK üyeleri yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi yakaladı. Şüphelilerden 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlendi.
GÜNDEM 01.04.2021, 14:41 01.04.2021, 14:46
Hudut kartalları Edirne/İpsala sınırında yasa dışı geçişleri bir kez daha engelledi. Yine terör örgütleri FETÖ ve PKK üyeleri bir arada yakalandı.
İpsala sınırında Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi yakaladı. Şüphelilerden 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
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