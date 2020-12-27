Yurdun doğusu kara teslim!
Kar yağışı şiddetini arttırdı yurdun doğusu kara teslim oldu.
GÜNDEM 27.12.2020, 15:07 27.12.2020, 15:11
Göller ve nehirler buz tuttu, Köy yolları uluşama kapandı.
Ekiplerin 24 saat kesintisiz yol açma mesaisi de başlamış oldu.
112 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize’de Evinde mahsur kalan yaşlı bir kadını ekipler kurtardı.
Şehir merkezlerinde ise sürücüler araçlarının lastiklerine zincir takmak zorunda kaldı.
Yağan kar dağ evlerinde besicilik yapanları da zorladı.
Karı çok özleyenlerde vardı onlardan bazıları Uludağ’a akın etti.
Kar yağışına en çok sevinenler çocuklar oldu. Yolları kayak pistine dönüştüren çocuklar kayarak gönüllerince eğlendi.
Yolları felç eden kar tarihi yerlerde ise kart postallık görüntüler oluşturdu
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