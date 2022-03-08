Yüzlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşananlardan şaşkınlık duyarken, bu durumun ilk kez yaşandığını söyledi.
GÜNDEM 08.03.2022, 13:13 08.03.2022, 13:15
İlçede bulunan 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşırı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor" dedi.
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