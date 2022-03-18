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Zaferin 107. yılı... "Çanakkale Geçilmez"

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde Mehmetçik, dev donanmasıyla Gelibolu'ya hücum eden itilaf devletlerine karşı koydu. 215 kiloluk bombayı sırtlayarak topa taşıyan Seyit Onbaşı, düşman zırhlılarını Boğaz'a gömdü. Büyük zaferin hikayesi haberimizde.

GÜNDEM 18.03.2022, 09:49
Zaferin 107. yılı... "Çanakkale Geçilmez"

Nusret Mayın Gemisi, Seyit Onbaşı... Ve vatana göğsünü siper eden sayısız kahraman...

Bir tarafta medeniyetin tek dişi kalmış canavarı, devasa bir donanma. Karşısında iman dolu göğüsler...

Tarih daha önce böyle bir zafer yazmadı. 18 Mart 1915'te dev zırhlılar, birer birer Çanakkale Boğazı'nın sularına gömüldü.

İtilaf devletlerinin hedefi İstanbul'du

Olayların akışını değiştiren zafere giden yol çetindi... İtilaf devletlerinin hedefi İstanbul'du. Önce Çanakkale'yi geçmeleri gerekiyordu. Vatan toprağı için ilk şehitler, aylar önce yere düştü...

Çanakkale Boğazı ilk olarak 3 Kasım 1914'te bombalandı. Seddülbahir Kalesi'ne düşen bir top mermisi cephaneliği patlattı. 5 subay 81 er şehit oldu. İlk şehitler kalenin giriş kapısının yanına defnedildi.

Boğaz'daki savunma güçlendirildi

Osmanlı ordusu, hemen Çanakkale Boğazı’ndaki savunmasını güçlendirdi. Kıyılara gemilerden sökülen toplar yerleştirildi, her iki yakada seyyar bataryalar oluşturuldu. Mayın hatları sıralandı.

Çanakkale Boğazı'na önce 19 Şubat'ta, ardından da 6 gün sonra iki deniz harekatı düzenlendi. Başarısız oldu. Donanmanın başına Amiral de Robeck getirildi. 18 Mart sabahı büyük deniz harekatı başladı.

Türk topçuları cehennemi yaşattı

Gemilerinin ilerleyişine, Kumkale ve Seddülbahir'deki bataryalar karşılık verdi. Ancak yeterli olmadı. İlerleyen dev zırhlılara merkez tabyalardaki Türk topçuları cehennemi yaşattı.

18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nın savunulmasında topçu atışları da tarihin akışını değiştirdi. Önemli görev üstlenen Mecidiye Tabyası'nın tüm personeli, Seyit Onbaşı'nın şahsında anıtlaştı.

Son darbe Nusret'ten 

İtilaf devletlerinin savaş gemileri topçu atışından kaçarken, Nusret'in döşediği mayınlara yakalandı.

7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın Gemisi Boğaz'ın karanlık sularında tarih yazdı. O gece Nusret'in döşediği mayınlar 18 Mart günü itilaf devletleri donanmasına büyük bir yenilgi yaşattı. 

Fransız zırhlısı Bouvet, 3 dakika içinde 603 mürettebatıyla birlikte suya gömüldü.

İngilizlerin Ocean ve Irressistible gemileri de aynı sonu yaşadı. Agamemnon, Inflexible, Sufrren ve Galua gemileri de ciddi yaralar alarak savaş dışı kaldı.

Amiral De Robeck, kalan donanmayı geri çekti. 18 Mart 1915'te Mehmetçik, Çanakkale Destanı'ndaki ilk büyük zaferini kazandı.

"Çanakkale geçilmez" sözü hafızalara kazındı

İtilaf devletleri, 1 ay sonra Çanakkale'yi karadan geçmeyi denedi. Tarih sahnesine, bu kez Yarbay Mustafa Kemal çıktı.

Gelibolu'da şehit kanlarıyla bir destan daha yazıldı. "Çanakkale Geçilmez" sözü, hafızalara kazındı.

#18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi #Aksu Tv #aksu tv haber
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