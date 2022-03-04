Zelenskiy'den Avrupa'ya dikkat çeken sözler!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi. Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz" dedi.
GÜNDEM 04.03.2022, 20:39 04.03.2022, 21:05
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.
Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi ve "Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır." açıklamasını yaptı.
Zelenskiy, "Eğer biz kazanırsak bu çok büyük bir zafer olacaktır." diye de sözlerine ekledi.
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