Zincir marketlere yeni düzenleme! Bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor

Düzenlemeye göre zincir marketlerde beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak.

Düzenlemenin kullanıma geçmesiyle birlikte küçük ve orta ölçekli esnafın, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması hedefleniyor.

Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak.