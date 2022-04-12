Zincirleme kaza: 3'ü polis 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe gişeleri mevkiinde, kimliği belirlenemeyen 47 NL 223 plakalı tır kontrolden çıktı.

Havanın yağmurlu olması sonucu kontrolü kaybedilen tır, kaygan zeminde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis aracı ve kamyonet kazaya karıştı

DHA'nın haberine göre, kaza yerine ulaşan Karayollarına ait 33 B 8739 plakalı kamyonet ve trafik polisi aracına, aynı yönden gelen ve kazayı fark etmeyen 33 AYG 848 plakalı tır şoförü çarptı.

3'ü polis 5 kişi yaralandı

Kazada, polis aracındaki 3 trafik polisi ile tır sürücüleri yaralandı. İkinci kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.