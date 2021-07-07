Zonguldak'ta Delta varyantı alarmı: 50 kişi karantinada

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesine il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. Covid-19 test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara’ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı. Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı. Virüsün düğünden kaynaklı yayıldığı öne sürüldü.