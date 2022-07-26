Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Ulaşım Master Planı çerçevesinde şehre yeni bir bağlantı yolu kazandırılıyor. Ağcalı Kavşağı’nın altından Adana Yolu’na direk bağlantı sağlayacak 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde olacak Güney Bağlantı Yolu’nun yapımı hızla devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni yatırımın hayırlı olmasını diledi.

4 Kilometre Uzunluğunda

Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ulaşım Master Planımız kapsamında yeni yol ağları oluşturmaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi Ağcalı Kavşağı’nın altında batı köylerimize ulaşım sağlayacak İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemizin yapımını sürdürüyoruz. Yine bu bölgede şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak Güney Bağlantı Yolumuzun da yapımına başladık. Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak yeni bir yol açıyoruz. Bu güzergah yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olacak. Güney Bağlantı Yolumuzun genişliği de 55 metre” diye konuştu.

Madalyalı Kavşak’ın Trafik Yükü Azalacak

Güzergahta altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini de açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Güney Bağlantı Yolumuzun maliyeti 30 Milyon TL. Bölgede altyapı ve sanat yapıları imalatımız sürüyor. Ekiplerimiz bölgedeki 55 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki menfez imalatında sona geldi. İnşallah hızlı bir çalışma gerçekleştirerek Güney Bağlantı Yolumuzu da hemşehrilerimizin kullanımına kısa sürede açacağız. Bu projemizle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak üzerindeki trafik yükünü de azaltacağız. Kayseri Yolu’ndan direkt Adana Yolu’na bağlantı vermiş olacağız. Yeni yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.