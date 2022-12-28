Asfalt serimi, yol çizgi ve levhalandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni yol ulaşıma hazır hale getirildi.

30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğundaki arter, büyük beğeni topladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, trafiğe açılan arterde son çalışmalar olan refüj düzenleme ve aydınlatma montajını sürdürüyor.

Bölgenin katma değerini büyük ölçüde artıracak bağlantı yolunun trafiğe hazır hale getirilmesiyle Hal ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere Kayseri Yolu üzerindeki kavşakların trafik yükünün büyük ölçüde hafiflemesi hedefleniyor.