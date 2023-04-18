6 şubatta meydana gelen depremlerin ardından Konyalı ve İstanbullu gönüllüler Kahramanmaraş’a akın etti.

Gönüllülerden oluşan bir ekip felaketin yaralarını sarmak için harekete geçti. Depremin 3. Gününden itibaren Kahramanmaraşlı depremzedelerin beslenme ihtiyacını karşılayan ekip, kısa bir ara verdikten sonra ramazan ayının da başlamasıyla yeniden dağıtıma başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gönüllü Ahmet çay, “farklı illerden hayırseverlerin yaptığı yardımlarla günlük 4 bin kişiye iftar verdik.” ifadelerini kullandı