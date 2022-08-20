Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Termik santralinde çalışan işçilerin maaş zammı yapılması için düzenledikleri basın açıklamasına destek verdi.

Elbsitan Termik Santralinde çalışan yaklaşık 400 işçi, maaşlarına yapılmasını istedikleri zam oranı taleplerinin ilgili şirket tarafından kabul edilmemesi nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İşçilerin basın açıklamasına destek veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şirket tarafından açıklanan zam oranıyla işçilerin talep ettikleri zam oranı arasında büyük bir fark olmadığı için firma tarafından bu talebin kabul edilmesini istedi.

Çalışanların, kalifiye emekçilerden oluştuğuna dikkat çeken Gürbüz, işçilerin insanca bir hayat için ihtiyaç duydukları bu zam oranının karşılanabilecek bir rakam olduğuna vurgu yaptı.

İşçiler adına açıklama yapan Mehmet Akif Aslaner, çalıştıkları firmayla hiçbir sorun yaşamadıklarını ancak tek isteklerinin maaşlarına yapılacak zam oranın artırılması olduğunu ifade etti.

Bu konuda şirket yöneticilerinden yardım istediklerini aktaran Aslaner, aynı zamanda işten ayrılan arkadaşlarının da yeniden işine dönmesini beklediklerini söyledi.

“MAAŞLARIMIZIN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞUNU VE GEÇİM SIKINTISINDA OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK”

Mehmet Akif Aslaner yaptığı açıklamada şunları konuştu: “Biz çelikler holding bünyesinde dekobaj şantiyesinde şoför arkadaşlar olarak çalışıyoruz. Biz şu anda 7. ayda enflasyon farkı altında 6. ay zammını aldık, halen piyasadaki mevcut şartlardan çok düşük çalıştığımızdan dolayı arkadaşlarla bordrolarımız çıktıktan sonra idareye bildirimde bulunduk. Bizim maaşlarımızın çok düşük olduğunu ve geçim sıkıntısında olduğumuzu söyledik. İdare olarak da müdüriyet bir toplantı yaptı, toplantı sonucunda da sendikanın ve diğer sendikaların almış olduğu yüzde 30 kararını size uygulamak zorundayız dediler. Bizde yüzde 30 kararını, sendikalı olmadığımızı ve şartlarımızın ağır olduğunu ve bu şartlarda zor geçindiğimizi ifade ettik müdürlerimize. Müdürlerimiz de bu doğrultuda yüzde 30’dan yüzde 31 zam yapamayacaklarını ama bizim için yukarıyla görüşeceklerini söylediler. Patronlarımızdan biri geldi sahaya ve yüzde 30 zam vereceğini, yüzde 31 vermeyeceğini söyledi arkadaşlarımıza.

“ARABALARI SAHADAN PARK ALANINA ÇEKMEMİZİ SÖYLEDİLER”

Ondan sonra biz sahaya geçtik, sahada çalışmamıza devam ederken hız sınırlarını sahada olan hız sınırlarına riayet ederken, bu şartlarda hız sınırlarının aşılması gerektiğini ve hız sınırları aşılmadığı takdirde bu şartlarda çalıştıramayacaklarını söylediler bize. Arabaları sahadan park alanına çekmemizi söylediler. Bizim bir beklentimiz yok, bizim derdimiz geçim derdi, geçim derken Türkiye şartlarında tek bizim başımızda değil yerin 120 metre altında çalışıyoruz, çalışırken de evimize huzurlu bir şekilde gitmek istiyoruz. Şirketimizden maaş konusunda bir sıkıntımız yok, maaşımızı gününde alıyoruz, müdürlerimize sıkıntımız yok ama biz maaş konusunda yukardan büyüklerimizden yardım bekliyoruz ve çıkmakta olan arkadaşlarımızın tekrar işe dönmesini istiyoruz.”

“ONLAR EKMEK DERDİLER, EMEĞİNİN DERDİNDELER”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Burada sükunetle ve suhuletle bu işi sürdüren haklarını aramak için, seslerini duyurmak için basın açıklaması yapan arkadaşlara, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar ekmek derdiler, emeğinin derdindeler, hiçbir taşkınlık çıkmadan yaklaşık 400 degobaj sahasında çalışan arkadaşımız, çoğu da usta ve kalifiye elemanlar, tek dertleri memleketinden ayrılmak istemiyorlar, Elbistan’da çalışmak istiyorlar. Çok da nitelikli çalışıyorlar.

“ÇELİKLER HOLDİNG ŞİRKETİNE BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM”

Ben buradan çelikler holding şirketine bir çağrıda bulunmak istiyorum; şehrimizin insanlarına lütfen, aradaki fark da çok yok, beklenti talep ve şirketin önerdiği rakamlar arasında da her hangi bir fark gözükmüyor. Dolayısıyla buradaki dargınlığa, kırgınlığa son verelim, insanca yaşamak için emekçi kardeşlerimizin vermiş olduğu bu mücadeleye lütfen olumlu dönüş yapın.

“ŞU ANDA ÇALIŞANIMIZA EN DÜŞÜK YAKLAŞIK 8 BİN LİRA GİBİ BİR RAKAM ÖDÜYORUZ”

Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün belediyeler, bütün yerel idareler, bütün kamu idareleri asgari ücretten olabildiğince yüksek oranda zam yapıldı. Örneğin biz Elbistan belediyesi olarak şu anda çalışanımıza en düşük yaklaşık 8 bin lira gibi bir rakam ödüyoruz. Arkadaşlar 5 bin lira civarında bir rakam aldıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bunlar kabul edilebilir rakamlar değil, çelikler holding Elbistan termik santralini işleten, A santralini işleten büyük bir şirketimizdir. Dolayısıyla bahsi geçen rakamların ben karşılanabilineceğine inanıyorum ve insanlarımızı mutlu etmenin çok zor olmadığını düşünüyorum. Aradaki bu talebin karşılanarak, kardeşlerimizin hiçbirinin işine son vermeden bu işin tatlıya bağlamalarını rica ediyorum. Elbistan için, ülkemiz için, çelikler holding için arkadaşlarımız üretmeye devam edecekler, asla işlerini aksatmayacaklar. Bizim derdimiz sadece insanca yaşayabileceğimiz bir ücreti istiyoruz bu da makul bir talep, aradaki rakam da yüksek olmadığı karşılanabilir.”