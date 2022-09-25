Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ve Dulkadiroğlu Belediyesi İş Birliğiyle, İlçeye Bağlı Boyalı Mahallesi'ndeki Güreş Sahasında Gerçekleştirilen Festivale Yaklaşık 700 Pehlivan Katıldı.

Festivalin Açılış Konuşmasını Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur Yaptı.

Ardından Kürsüye Gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kültürün Gelecek Nesillere Aktarılması Gerektiğini İfade Ederek Kahramanmaraş’ın Güreş’inde Başkenti Olduğuna Dikkat Çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Yapılanı Takdir Etmek Gerektiğini Dile Getirerek Güreş Alanında Markalaşmak Gerektiğini Söyledi.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Dünyada Çok Ciddi Bir Ekonomik Krizin Olduğunu Belirterek Türkiye’nin Hizmet Ve Yatırımlarına Devam Ettiğini Vurguladı.

Konuşmaların Ardından Sporcular Er Meydanına Çıktı Ve Şampiyonluk İçin Kıran Kırana Mücadeleler Başladı.