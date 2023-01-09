Güvenç, ilk olarak Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Ardından; Güvenç, Başkan Okumuş ve AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte, Mahir Ünal Caddesi üzerinde bulunan İsmail Orçan’a ait ''Türkoğlu Et Pazarı Lezzet Lokantası" ünvanlı iş yerinin açılış programına katıldılar.

Güvenç Daha sonra; Millet Meydanının 2.Etabını ardından ise Millet Meydanında kurulan Yöresel Çarşıyı ziyaret ederek, esnaflara hayırlı bereketli kazançlar dilediler, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç; şunları söyledi.

“Türkoğlu İlçe ve Belediye Başkanlarımızın davetiyle Türkoğlu’ndayız. Muhtarlarımızla birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. 2022 yılında yaptıklarımız ve 2023 yılına yatırım programlarımız. Memnuniyetle gördüm ki muhtarlarımız, vatandaşlarımız iktidarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, Belediyemizden memnunlar bunun mutluluğunu gördük. Talepleri toparladık, öne çıkan problem, tapu problemi, her seferinde gündeme getiriliyor. Şekeroba’yla, Beyoğlu’nun doğal gaza kavuşturulması konusunda söz aldık. Önümüzdeki haftada kendisini ziyaret edip çalışma programı hakkında detayları görüşeceğiz. Hayırlı olsun. Biz Türkoğlu’nu seviyoruz. Türkoğlu Maraş’ımızın yükselen değeri yeni metropol ilçesi bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı saygı muhabbetle selamlıyorum.

Nazik ev sahiplikleri için değerli İlçe Başkanıma, değerli Belediye Başkanıma, İl Yönetimindeki kıymetli arkadaşlarımıza ve koordinatörlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de gene Türkoğlu’nda Fabrikası bulunan değerli Suriye’li iş adamı istihdam sağlayan Hüssam Eddin Tatari Beyi de ziyaret ettik. Ondan da istifade ettik. İlçenin ekonomik durumu, son gelişen asgari ücretin durumu, tekstil sektörünün sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme de bulunduk. Onda da şehrimize yaptığı katkılar, ödediği vergiler, sağladığı istihdam için teşekkür ediyorum.”

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise “Hizmetlerimizi gece gündüz demeden yapıyoruz.” dedi.