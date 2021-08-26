Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Resim Bölümleri Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 17:48
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Resim Bölümleri Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı