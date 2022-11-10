Kahramanmaraş Halkının Yakından Tanıdığı Şehrin Köklü Ailelerinden Biri Olan Erdoğanyılmaz Ailesi, Başta Eğitim Olmak Üzere Sosyokültürel Ve Ekonomik Alanda Şehrin Gelişmesi Yönünde Bir Çok Farklı Sektörde Gerçekleştirdiği Yatırımlara Bir Yenisini Daha Eklemenin Gururunu Yaşıyor.

ÖZEL ERDOGANYILMAZ ANAOKULU ve bünyesinde yer alan 0-5 yas çocuk gelişiminde Dünya lideri olan GYMBOREE PLAY & MUSIC markasının imtiyazcısı olmanın heyecanını yaşıyor.

Uzmanlar Tarafından Hazırlanmış Programlarla, Çocukların Yaşlarına Uygun Aktiviteler Yaparak Sosyal,Bilimsel,Fiziksel Yeteneklerini Oynayarak Gelişmeye Yardımcı Olan Gymboree Play&Music Cumartesi Günü Saat 13’de Gerçekleştirilecek Görkemli Bir Açılış Töreni İle Kahramanmaraş Halkına Hizmet Verecek.

Gymboree Play&Music kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada tüm Kahramanmaraş halkını cumartesi günü saat 13’de gerçekleştirilecek olan açılışa davet etti.