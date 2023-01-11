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Başkan gürbüz konuşmasının devamında, “Elbistan’ın tekstil kenti olmak için emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren başkan gürbüz, Elbistan Besi OSB’deki Son Durumu Paylaştı.

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