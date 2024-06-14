Geleneksel lezzetleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile tanınan Hacı Mehmet Şan Premium, bu yıl da müşterilerine unutulmaz bir bayram deneyimi sunmayı hedefliyor. Geleneksel bayram tatlılarından, ikramlık şeker ve çikolatalara, Kahramanmaraş’ın eşi benzeri olmayan dondurmasına kadar birçok çeşidi misafirleri için özenle hazırlayan Hacı Mehmet Şan Premium, bayram alışverişi için müşterilerine farklı bir alışveriş keyfi sunuyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Şan, Aksu Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, bayram hazırlıkları ve sundukları hizmetler hakkında şu ifadelere yer verdi: "Kurban Bayramı, kültürümüzde büyük bir öneme sahip. Biz de Hacı Mehmet Şan Premium olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Özellikle geleneksel bayram lezzetlerimizi özenle hazırladık. Tatlılarımızdan dondurmamıza, şeker ve çikolatalarımızdan ikramlıklarımıza kadar her ürünümüzü en yüksek kalitede sunmak için çalışıyoruz."

Hacı Mehmet Şan Premium, bayram süresince artan talebi karşılayabilmek için personel sayısını artırarak, hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Şan, bu konuda da detaylı bilgi vererek, "Bayram süresince hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak için ekibimizi güçlendirdik. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden, bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşamamak adına tüm önlemlerimizi aldık. Ayrıca, hijyen kurallarına titizlikle uyuyoruz ve müşterilerimizin sağlığını ön planda tutuyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Hacı Mehmet Şan Premium'un bu titiz ve detaylı hazırlıkları, bayramda lezzet arayanlar için önemli bir adres olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her zaman ön planda tutan Hacı Mehmet Şan Premium, bu bayramda da misafirlerine unutulmaz bir alışveriş deneyim ve lezzet şöleni yaşatmaya hazır.