Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı.

Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu,