Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı.
Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu,
Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı.
Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu,
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