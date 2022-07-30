Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 265 bin 962 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti.

11-17 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 226 bin 532. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre 138 bin 892 arttı.

Aşılama 150 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı.

Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.