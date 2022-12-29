İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İsa Divanlı ve Namık Kemal mahallelerindeki park, bahçe, metruk bina ile ara sokaklarda yaptıkları denetimlerde, beş ayrı "hırsızlık" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Ö.K. (24) ile yine "hırsızlık" suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A'yı yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.