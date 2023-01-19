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İkman, 80 metrekarelik alanda oluşturduğu dekorun, farklı renkleri yansıtmasından dolayı fotoğraf meraklılarının ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Halı ve kilimlerden oluşan dekorun fenomenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi çekmesinin ardından İkman, çok sayıda yabancı turiste de hizmet sundu.

Göreme beldesinde, dedesinin işlettiği halı mağazasının avlusunu rengarenk halı ve kilimlerle dekore eden İkman, 8 yıllık fotoğraf sanatçılığı boyunca çeşitli ülkelerden sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

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