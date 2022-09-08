Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün müjdesini verdiği “Her Mahalleye Halı Saha ve Pota” projesi start aldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde ilk etapta, 6 ilçenin 17 mahallesine sentetik halı saha kazandırılacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ilk etap çalışmalarda; Türkoğlu ilçesinde Ceceli ve Özbek, Ekinözü ilçesinde Soysallı, Elbistan ilçesinde Söğütlü ve Çiçek, Çağlayancerit ilçesinde ise Bozlar ve Helete mahallelerinde yaklaşık18 Milyon TL yatırımla hayata geçecek halı sahaların inşa süreçleri hızla devam ediyor. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise yer teslimleri yapılırken, halı saha inşaları kısa süre içinde başlayacak. Sporun yaygınlaştırılması ve spor faaliyetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla başlatılan proje ile şehrin tüm ilçelerine halı saha ve basketbol potası kazandırılması hedefleniyor.

Sporu Şehrimizin Her Köşesine Taşıyacağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve pota çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bunu her ilçemizde ve mahallemizde yaygınlaştırmış olacağız. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’mız ile imzaladığımız protokol çerçevesinde mahallelerimize toplamda 46 halı saha ve 100 basketbol potası kazandıracağız. Sporu şehrimizin her köşesine taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.