Denizli'de halk otobüsünde unutulan binlerce malzeme görenleri hayrete düşürüyor. Aralarında baston ve polis şapkası dahi bulunan eşyalar, 3 ay içinde geri alınmadığında maddi durumu kötü olan vatandaşlara ulaşması için Sevgi Eli'ne veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüslerine binen binlerce yolcunun unuttukları eşyalar, şoförler tarafından muhafaza altına alınarak Kayıp Eşyalar Bürosuna getiriliyor. Burada tutanak karşılığında alınan eşyalar görevliler tarafından sahibine ulaştırılmak üzere bekletiliyor. 3 ay boyunca alınması beklenen eşyalardan bazıları sahibine ulaşırken, geri kalan ise maddi durumu kötü olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sevgi Eli'ne bağışlanıyor. İçerisinde araba anahtarı, şemsiye, kimlik, cüzdan, cep telefonu, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu büroda en dikkat çeken ise baston ve polis şapkası oldu. Gelen vatandaşların kolayca bulması için muhafaza altına aldıklarını belirten Kayıp Eşyalar Büro Sorumlusu Sultan Kara, “Otobüste kayıp olan eşyalarımızı şoförlerimiz buldukları zaman şirketimize getiriyorlar. Bunu tutanak karşılığında teslim alıyoruz sistemimize işliyoruz, gelen vatandaşlarımıza direk yardımcı oluyoruz. Unutulan eşyaların tespitini yapıyorlar ve kendilerine teslim ediyoruz. 3 ay boyunca şirketimizde kayıp eşyaları muhafaza ediyoruz. Yolcu bastonu binerken kullandı, inerken nasıl unuttu gerçekten çok ilginç” dedi.

“Otobüsün içerisinde çok değerli eşyaları unutabiliyorlar”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Müdürü Mustafa Gökoğlan, “Biz günlük bazda Denizlili vatandaşlarımıza yaklaşık 120 bin civarı yolcumuzu bir yerden bir yere taşıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bazen otobüsün içerisinde çok değerli eşyaları, mücevheratları, okul eşyaları ve diğer eşyalarını unutabiliyorlar. Tabi biz bu eşyaları 3 ay içerisinde bu bulunduğumuz ofiste bulunduruyoruz. 3 Ay içerisinde gelen vatandaşlarımızın unuttuğu eşyalar var ise anında teslim kaydı ile teslim ediyoruz. Vatandaşımız bazen acele etmiştir inmiştir aşağıya bir daha da geriye arama gereği duymamıştır ama bir gün sonra bizlere otobüste eşya unuttuğunu belirttiğinde kendisine teslim ederiz” diye konuştu.

“Unutulan eşyaları Sevgi Eli aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz”

Ulaşım A.Ş. Müdürü Gökoğlan, “Bu eşyalar 3 ay içerisinde bize teslim edildiğinde sahibi olmadı veya gelmediğinde bizim Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın malzeme gönderdiğimiz yer Sevgi Eli var. Burada ki isimsiz ve sahibi olmayan eşyaları bir liste halinde sevgi eline teslim ediyoruz. Sevgi Eli'de bizim buradan gönderdiğimiz eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriyorlar. Bazı illerde duyuyoruz, görüyoruz, unutulan eşyaları bazıları ihaleye açıyor ve satış yapıyorlar ama biz asla o işe girmiyoruz. Burada unutulan eşyaları 3 ay içerisinde teslim alınmayanları Sevgi Eli aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” şeklinde ifade etti.