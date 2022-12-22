Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve doktorların da sıkça tüketilmesini önerdiği balık, denizdeki bolluğu ve düşen fiyatları ile vatandaşları mutlu etti. Palamut bittiği için hamsilerde yaşanan bolluk tezgâhlara yansıdı. Balıkçılar hamsi fiyatlarının yakın zamanda biraz daha düşeceğini söylüyor.

Eskişehir'de 30 senedir balıkçılık yapan Ramazan Karatay ‘ne kadar balık çıkarsa o kadar fiyat düşer' diyor. Fiyatların ucuzlamasıyla birlikte vatandaşın daha fazla balık yediğini ifade eden Karatay, “Bu sene palamut senesi oldu. Palamut sezonu 2 buçuk 3 ay civarı sürdü. Palamut olduğu zaman hamsi kaçar. Şimdi palamut bittiği için hamsi yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ne kadar balık çıkarsa o kadar fiyat düşer. Hamsi fiyatları geçen hafta 80-100 lira arasındaydı, şimdi ise 50-60 lira civarında satıyoruz. Fiyat düştükçe satış artıyor. Vatandaşların talebi var, işler güzel. Adam 1 kilo alacaksa 2 kilo alıyor, 3 kilo alacaksa 4 kilo alıyor. Balık ne kadar ucuzlarsa vatandaş o kadar fazla yiyor” dedi.