Bu kapsamda Rahatsızlığı sebebiyle Onikişubat Belediyesi’nden tekerlekli sandalye talep eden Emirhan Ceyhan’a kayıtsız kalmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kendisine istediği tekerlekli sandalyeyi Emirhan’a ulaştırdı.

Programda Başkan Mahçiçek, beraberinde Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Emirhan Ceyhan’ı evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan Emirhan Ceyhan desteklerinden dolayı onikişubat belediyesine teşekkür etti.