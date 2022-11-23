Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda Kahramanmaraş’ın ekonomisi masaya yatırıldı.



Başkan Öksüz, hafta sonu yapılan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasındaki seçimlerin detaylarını Haber Ötesi programında anlattı. Ticaret ve Sanayi Odasına seçilen Başkan Buluntu’yu neden desteklediğini ise şu sözlerle anlattı.



En son yapılan meclis toplantısında renk seçiminde yaşanan sorunları bir bir anlatan Öksüz, bazı basın organlarının olayı yanlış yansıttığını belirtti.



Kent ekonomisine büyük katma değer sağlayan ve şehirdeki istihdam oranına büyük ölçekte karşılık veren. Kahramanmaraş’ın vergi rekortmeni olan ve 100’e yakın ülkeye yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ilk yüz şirketi arasında bulunan Kipaş Holding, bazı gazetecilerin kullandığı gerileme dillerine rağmen Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin Büyüyen Gücü olmaya devam etti. Öksüz, o gazetecilere karşı suskunluğunu Haber Ötesi programında bozdu ve bazı gazetecilerin kullandığı diller toplum içerisinde büyük bir sorun oluşturduğunu söyledi.