Merkez Onkişubat ilçesi Önsen Mahallesi kırsalında bulunan işletmesinde 12 yıldır faaliyet yürüten Akalp Çiftliği, keçi ve inek sütü üretimi yaparak kendi mandıralarında çeşitli ürünler elde ediyor.

Depremde işletmesi zarar görmeyen firma, depremzede çalışanlarına destek vererek üretimin sürmesi için çaba sarf etti.

Çalışanlarına gıda ve maddi yardımda bulunan firma, evleri hasar gören çalışanlarını idari binada misafir etti, ürettiği ürünleri ise 10 gün boyunca depremzedelere ücretsiz dağıttı.

Depremin üçüncü günü üretime başlayan firma, kaşar, mozzarella gibi peynir çeşitleri ile tereyağı ve dondurma üretiyor.

İşletmesinde 10'u kadın 35 kişiye istihdam sağlayan firma, yaşanılan zorluklara rağmen ayakta durmayı başardı.

İşletme sahibi Hasan Sami Aksüyek, depremin ardından yaraları sarmak için gayret ettiklerini söyledi.

