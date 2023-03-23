Çadırkentlerde kurulan oyun çadırlarında gerçekleştirilen aktivitelerde çocuklar, balon şenliği, kitap boyama, müzik ve dans gösterileri gibi etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadılar.

Hasırcıoğlu AVM'nin düzenlediği etkinlikler, çocukları hem eğlendiriyor hem de depremin oluşturduğu izleri silmelerine yardımcı oluyor.

Hasırcıoğlu AVM Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutladı, "Acıların paylaştıkça azaldığı bu dönemde, halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.