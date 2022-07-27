Hafta sonu Elbistanda açılışı gerçekleştirilen hasırcıoğlu avm çekilişle konsere katılanlara televizyon hediye etti.
Sunucu Ceyhun Fersoy, hasırcıoğlu avm’nin yaptığı çekilişle televizyon kazanan talihlilerin isimlerini açıkladı.
Hafta sonu Elbistanda açılışı gerçekleştirilen hasırcıoğlu avm çekilişle konsere katılanlara televizyon hediye etti.
Sunucu Ceyhun Fersoy, hasırcıoğlu avm’nin yaptığı çekilişle televizyon kazanan talihlilerin isimlerini açıkladı.
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