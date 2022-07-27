Hafta sonu Elbistanda açılışı gerçekleştirilen hasırcıoğlu avm çekilişle konsere katılanlara televizyon hediye etti.

Sunucu Ceyhun Fersoy,  hasırcıoğlu avm’nin  yaptığı çekilişle televizyon kazanan talihlilerin isimlerini açıkladı.