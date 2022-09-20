Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile birlikte öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Hasırcıoğlu Avm Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, Çantadan, boyaya her türlü ihtiyaçların düşünüldüğü okul malzemesini tek tek öğrencilere dağıttı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, katkıları ve güzel düşüncesi için Mehmet Bey’e teşekkür ederim dedi.

Hasırcıoğlu Avm Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı’da “kırtasiye malzemesi desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.