Saat 18.20 sularında, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile hasta yakını Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çetin K., Okudan'ı boynundan bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Bakan Koca'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.