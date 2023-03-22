Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı.

Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen depremde, binlerce binanın yıkılmasıyla 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

En çok yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'da yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı.

İhmali olanlar yakalanıyor

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Deprem sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında, rezidansın yapımında ihmali olanlar tek tek yakalanıyor.

Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Müteahhitten sonra yapı denetim sorumlusu da tutuklandı

Bir tutuklama haberi daha geldi.

Rezidansın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.