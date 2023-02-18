Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından 13 gün geçti.

Türkiye tarihinin en büyük felaketinde can verenlerin sayısı 40 bine dayandı.

Deprem etkisiyle 11 il yerle bir olurken, ekiplerin çalışmaları hala tüm hızıyla sürdürülüyor.

Felaketin ardından günler geçse de, mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.

Kurtuluş haberi bu kez Hatay'dan.

296. saatte kurtuldular

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Kanatlı Apartmanı'nda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Enkaza dönen binadan, biri çocuk 3 kişi 296. saatte sağ olarak kurtarıldı.